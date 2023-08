Draegerwerk: Analysten halten Kurspotenzial von +16,41%

Die Aktie von Draegerwerk konnte am gestrigen Markttag nicht überzeugen und verzeichnete eine Kursentwicklung von -0,56%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Gesamtminus von -1,98%. Doch die Bankanalysten sind optimistisch und sehen das wahre Kursziel bei 51,92 EUR – ein Plus von +16,41%.

• Draegerwerk mit schwachem Trend: -0,56% am 04.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel bei 51,92 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten liegt bei +57,14%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,57

Die Einschätzungen der Experten gehen dabei weit auseinander: Während vier Analysten einen starken Kauf empfehlen und weitere vier zum Kauf raten aber eher vorsichtig bleiben wollen (“halten”), fordern zwei Expert(en) dazu auf die Aktie sofort zu verkaufen.

Insgesamt ist jedoch eine positive Tendenz erkennbar: Der Anteil an...