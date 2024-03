Draegerwerk Aktie: Das war nur der Anfang!

Derzeit schüttet Draegerwerk niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 6,97 Prozentpunkte (0,36 % gegenüber 7,34 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf Draegerwerk lässt sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der öffentlichen Meinung einschätzen. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Draegerwerk in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass sie überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um Draegerwerk diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Allerdings wurde diese Analyse auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung. Insgesamt wird Draegerwerk hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Draegerwerk-RSI beträgt 16,18, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,9, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Draegerwerk mit einer Rendite von 12,49 Prozent um mehr als 20 Prozent darüber. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche kommt auf eine durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,47 Prozent, wobei Draegerwerk mit 22,96 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.