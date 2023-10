Draegerwerk: Aktie unterbewertet - wahres Kursziel bei 54,67 EUR

Die Aktie von Draegerwerk verzeichnete gestern an der Börse einen Rückgang von -1,52%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine negative Entwicklung von insgesamt -6,04%. Die Stimmung am Markt ist somit pessimistisch.

Allerdings sehen Analysten das wahre Potenzial der Draegerwerk-Aktie anders. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 54,67 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergäbe sich ein Kurspotenzial von +30,17%.

Aktuell empfehlen vier Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und ebenso viele stufen sie als “Kauf” ein. Vier Experten halten die Aktie für neutral und zwei sind sogar der Meinung, dass Anleger ihre Anteile an Draegerwerk sofort verkaufen sollten.

Insgesamt betrachtet liegen also rund +57% aller Analysteneinschätzungen im positiven Bereich.

Zusätzlich lässt sich das Guru-Rating...