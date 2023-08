Draegerwerk: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 51,92 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Draegerwerk am Finanzmarkt zeigt -0,65%. Die letzten fünf Handelstage verliefen jedoch insgesamt stabil mit einem Plus von +0,77%, was auf eine neutrale Stimmung des Marktes hindeutet. Laut Analysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 51,92 EUR auf.

• Am 17.08.2023: -0,65% Entwicklung

• Kursziel liegt bei 51,92 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,57

Investoren können somit ein Potential von +13,61% erwarten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung. Von den insgesamt vierzehn Bankanalysten empfehlen vier einen starken Kauf und weitere vier ein Kauf- Rating für Draftgerwerk. Vier Experten positionieren sich neutral und zwei raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das positive Bild wird durch das...