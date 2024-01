Draegerwerk Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Aktienkurs von Draegerwerk & hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 29,03 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -11,45 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Draegerwerk & eine Outperformance von +40,47 Prozent erzielt hat. Auch der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -11,72 Prozent, wobei Draegerwerk & um 40,75 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kategorien betrachtet, ergibt sich ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,51, das insgesamt 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Draegerwerk & aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der Bewertung des Sentiments und des Buzz-Faktors wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Bereich hat die Aktie von Draegerwerk & in den letzten Monaten positives Feedback erhalten, da die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz gezeigt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher wird Draegerwerk & in diesem Bereich ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) ein überkauftes Niveau von 96,12, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt hingegen eine neutrale Einschätzung von 56,07.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Draegerwerk & in fundamentaler und sentimentaler Hinsicht positive Bewertungen erhält, während die technische Analyse aufgrund des hohen RSI-Werts eine negative Gesamteinschätzung ergibt.