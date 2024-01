Draegerwerk Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine "überverkaufte" Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Der RSI von Draegerwerk & liegt bei 56,67 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 51,82 und bestätigt ebenfalls eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie also als "neutral" bewertet.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein Kurs von 51,1 EUR, was einer Entfernung von 9,63 Prozent vom GD200 (46,61 EUR) entspricht. Dies wird als ein "gutes" Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 51,16 EUR, was zu einem "neutralen" Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Draegerwerk &-Aktie als "gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen vermehrt negative Meinungen und Themen rund um die Aktie. Dies führt zu dem Befund, dass die Aktie als "neutral" einzustufen ist. Auch ein Handelssignal ergibt ein schlechtes Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "schlecht" Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie von Draegerwerk & bezogen auf die Anlegerstimmung als "neutral" angemessen bewertet.