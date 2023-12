Draegerwerk Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Anleger-Stimmung bei Draegerwerk & in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Allerdings standen in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt. Eine spezielle Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien hat 3 schlechte Signale und keine guten Signale aufgezeigt, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Draegerwerk & aktuell 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -5,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Draegerwerk & eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Draegerwerk & festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und der Buzz als neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Draegerwerk & daher für diese Stufe eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Draegerwerk & auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als gut eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 46,24 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (51,5 EUR) um +11,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,64 EUR, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +1,7 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Draegerwerk & daher das Rating "Gut" in der technischen Analyse.