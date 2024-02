Draegerwerk Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

In den letzten zwei Wochen wurde über Draegerwerk & besonders positiv in sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Die Stimmung der Anleger war überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwogen vor allem positive Themen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Draegerwerk & bei 46,1 EUR, was einer Entfernung von -2,54 Prozent vom GD200 (47,3 EUR) entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 gibt einen Kurs von 50,27 EUR an, was zu einem Abstand von -8,3 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Draegerwerk &-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Was die Dividenden betrifft, so kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,36 % gegenüber dem Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag in Höhe von 5,64 Prozentpunkten erzielt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Basierend auf diesen verschiedenen Analysen ergibt sich insgesamt eine eher negative Einschätzung für Draegerwerk &.