Draegerwerk Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Draegerwerk &-Aktie wird in Bezug auf die technische Analyse und das Sentiment bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 47,38 EUR, während der aktuelle Kurs bei 47,25 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -0,27 Prozent führt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 50,9 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt um -7,17 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich für das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Draegerwerk & in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), welcher für die Draegerwerk &-Aktie derzeit mit einem Wert von 86,32 als überkauft eingestuft wird. Damit erhält die Aktie in diesem Bereich die Einstufung "Schlecht". Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Draegerwerk & überwiegend positiv ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung. Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Draegerwerk &.