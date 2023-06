Draegerwerk: Aktie hat Potenzial von +15,96%

Am 23.06.2023 konnte die Draegerwerk-Aktie um +0,92% zulegen und damit eine negative Handelswoche mit einem Verlust von -2,22% beenden. Die Bankanalysten glauben jedoch weiterhin an das mittelfristige Kursziel in Höhe von 51,08 EUR und sehen ein Potential von +15,96%.

• Draegerwerk legte am 23.06.2023 um +0,92% zu

• Das Kurspotenzial beträgt laut Analysten derzeit +15,96%

• Guru-Rating bleibt bei 2,44

Trotz des schwachen Trends teilen nicht alle Experten diese Einschätzung hinsichtlich des Kursziels. Während ein Analyst die Aktie als starken Kauf empfiehlt und ein weiterer zum Kauf rät (jedoch ohne Euphorie), haben sich sechs andere auf “halten” positioniert.

Vier weitere sind der Meinung dass die Aktien verkauft werden sollten; vier davon sogar sofort.

Die positive Stimmung wird durch das bewährte Trend-Indikator...