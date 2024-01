Draegerwerk Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit einer Aktie. Je niedriger das KGV, desto preisgünstiger erscheint die Aktie auf den ersten Blick. Im Fall von Draegerwerk & beträgt das KGV 10,21, was 90 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,38 Prozent, was 5,64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik von Draegerwerk &.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigen soll, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 46,39 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 51,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +11,66 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält Draegerwerk & eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 50,93 EUR, was einer Abweichung von +1,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Draegerwerk & auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Draegerwerk &-Aktie liegt bei 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Draegerwerk &.