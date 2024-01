Draegerwerk Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Draegerwerk & wird in Bezug auf verschiedene Kriterien bewertet. Die Dividendenrendite beträgt, bezogen auf das aktuelle Kursniveau, 0,38 Prozent, was 5,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 46,61 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 51,1 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance der Branche ergibt eine Rendite von 22,06 Prozent, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -7,63 Prozent liegt, und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel weder positiv noch negativ sind. Überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden in den vergangenen Tagen angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Ein Handelssignal ergibt ein Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Draegerwerk & aus Sicht der Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.