Draegerwerk Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Dividendenpolitik von Draegerwerk & weist derzeit eine niedrigere Ausschüttung auf als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 5,76 Prozentpunkte, was einer Dividende von 0,38 % im Vergleich zu 6,14 % entspricht. Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & liegt bei 10,21 Euro, was bedeutet, dass die Börse 10,21 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, der derzeit bei 100 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die Draegerwerk & derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 46,17 EUR, während der Kurs der Aktie bei 49,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,86 Prozent entspricht. Die vergangenen 50 Tage zeigen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 50,4 EUR, was einer Abweichung von -1,19 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie ein Rating von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Draegerwerk & diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung in Bezug auf die Aktie führt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Trotzdem erhält Draegerwerk & auf Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

