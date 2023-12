Draegerwerk Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Draegerwerk & wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,21, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 101,28 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Draegerwerk & festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet, während die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Draegerwerk & daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,29 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung (Wert: 63,29). Somit erhält Draegerwerk & eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Anleger in den sozialen Medien haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Draegerwerk & gesprochen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft, obwohl es auch 5 negative Signale gibt, die zu einer "Schlecht"-Empfehlung führen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Draegerwerk & als unterbewertet angesehen wird, das Stimmungsbild jedoch negativ ist. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt eine Gesamtbewertung von "Neutral".