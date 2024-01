Draegerwerk Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Draegerwerk & liegt derzeit bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 103,51 im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 90 Prozent) liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0,38 Prozent, was 5,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Draegerwerk & eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Draegerwerk & in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Draegerwerk & derzeit bei 46,61 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 51,1 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt aktuell bei 51,16 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

