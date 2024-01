Draegerwerk Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Draegerwerk & verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,03 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -12,26 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Draegerwerk & eine Outperformance von +41,29 Prozent erzielt hat. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -12,16 Prozent, wobei Draegerwerk & um 41,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie von Draegerwerk & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Draegerwerk & eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf, was 5,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent. Basierend auf dieser Bewertung ist die Aktie von Draegerwerk & in Bezug auf die Dividende eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie von Draegerwerk & zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) für Draegerwerk & zeigt ebenfalls interessante Ergebnisse. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 90 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Draegerwerk & gemäß der Analyse in den genannten Kategorien Bewertungen von "Gut" in Bezug auf die Performance und das langfristige Stimmungsbild, sowie Bewertungen von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende und den RSI.