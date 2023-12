Draegerwerk Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Draegerwerk & Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, wobei der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 46,03 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 50,4 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +9,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 49,97 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +0,86 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Draegerwerk & einen Dividendenbetrag von 0,38 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (6,18 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 5,8 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Draegerwerk & mit einer Rendite von 22,06 Prozent mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -16,54 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Draegerwerk & mit 38,6 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Zur Bewertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 71,79 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft einzustufen ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Draegerwerk & daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.