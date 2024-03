Draegerwerk Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu bewerten. Aktuell weist der RSI der Draegerwerk &-Aktie einen Wert von 75 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,4, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Draegerwerk &.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Draegerwerk & in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. Dies führt dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält, obwohl in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Draegerwerk &-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +3,8 Prozent aufweist und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +1,83 Prozent aufweist.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & einen Wert von 8 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.