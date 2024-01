Draegerwerk Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Wendel":

Die Aktie von Draegerwerk & weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine niedrigere Dividende von 0,38 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 6,04 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen zeigt sich eine Unterbewertung der Aktie, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & mit 10,21 deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 103,94. Daher wird die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Draegerwerk & wird auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Die Kommentare und Befunde sind überwiegend neutral, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Draegerwerk &-Aktie um 8 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt wird die Draegerwerk &-Aktie daher in Bezug auf die Dividende als "Schlecht", in Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen als "Gut", in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" und in Bezug auf die technische Analyse als "Gut" bewertet.