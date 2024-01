Draegerwerk Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Draegerwerk &. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die als Grundlage für diese Analyse dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Draegerwerk &-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 28, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Draegerwerk & auf Basis des RSI.

Im Bereich der Fundamentalanalyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Draegerwerk & mit einem Wert von 10,21 unter den Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Draegerwerk &-Aktie bei 46,39 EUR liegt, wohingegen der letzte Schlusskurs bei 51,8 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 50,93 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Draegerwerk & auf Basis der verschiedenen Analysen ein überwiegend positives Rating, was auf eine günstige Stimmung und fundamentale Kriterien hindeutet.