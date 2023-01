Drägerwerk Aktie – Platow Brief wartet noch ab bei der „schlafenden Qualität“.

Nach vorläufigen Zahlen sank der Umsatz 2022 um knapp 9% auf 3,04 Mrd. Euro, übertraf den Analystenkonsens aber um gut 2%. Beim EBIT stand ein Verlust von 87 Mio. (2021: Gewinn von 271,7 Mio.) Euro. Erfreulich gestaltet sich dagegen der Auftragseingang, der um 6,5% auf 3,3 Mrd. Euro zulegte. Dabei zeigte sich insbesondere der Bereich Sicherheits technik, der in den vergangenen fünf Jahren im Schnitt ein Drittel zum Konzernumsatz und die Hälfte zum Konzern-EBIT beigesteuert hat, mit einem Orderanstieg von 11% besonders stark. Aber auch die Medizintechnik, die unter der nachlassenden Nachfrage nach Beatmungsgeräten in Krankenhäusern litt, konnte mit einem Auftragseingang von 1,98 Mrd. Euro das Niveau des Vj. (1,92 Mrd. Euro) leicht übertreffen.

Erfreulich fällt aus unserer Sicht auch das aus den 2022er-Zahlen abzuleitende Q4-Ergebnis aus:

Der Umsatz fiel dabei mit 1,0 Mrd. Euro höher als in allen Quartalen zuvor aus (Q3: 725 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis erreichte 425 Mio. Euro, was einer befriedigenden Bruttomarge von 41% (5J-Schnitt: 44,8%) entspricht. Beim EBIT konnte mit 61,7 Mio. Euro erstmals in diesem Jahr wieder ein Quartalsgewinn verzeichnet werden. Die Marge liegt dabei mit 6,1% exakt auf dem Durchschnittswert der vergangenen fünf Jahre. Etwas enttäuschend fällt aus unserer Sicht der Ausblick aus: Zwar peilt CEO Stefan Dräger in diesem Jahr ein Umsatzwachstum von 5,5 bis 9,5% an, was den Analysten-Konsens von 5,5% Erlöswachstum in jedem Fall übertreffen würde. Das EBIT-Margenziel von 0 bis 3% trifft zwar die Erwartungen (Konsens: 2,3%), erscheint uns aber im historischen Vergleich wenig ambitioniert. Dazu kommt, dass die im SDAX notierte Vz.-Aktie (42,00 Euro; DE0005550636) derzeit mit einem 2023er-KGV von 29 deutlich über dem Zehn-Jahres-Schnitt von 18 bewertet ist. kdb

Uns gefällt das Geschäftsmodell von Drägerwerk. Zuerst wollen wir aber wieder Ergebnisse auf dem historischen Erfolgsniveau sehen. Der Geschäftsbericht am 9.3. könnte den nächsten Aufhänger liefern.