Draegerwerk Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse von Draegerwerk & zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 47,26 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 47 EUR liegt, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 49,86 EUR, was unter dem letzten Schlusskurs von 47 EUR liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Draegerwerk & ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zeigt Draegerwerk & eine Outperformance von +40,31 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche und liegt auch über dem Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet ist Draegerwerk & im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt. Die Aktie wird mit einem KGV von 10,51 gehandelt, was einem Abstand von 91 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 111,25 entspricht.