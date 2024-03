Draegerwerk Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Draegerwerk & von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich bei Draegerwerk & eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Draegerwerk & eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 49 EUR lag, was einem Unterschied von +3,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine nahezu gleiche Abweichung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & bei einem Wert von 8, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 99,18) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Draegerwerk & damit unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.