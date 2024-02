Draegerwerk Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BB Biotech":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Draegerwerk. Aktuell liegt der RSI7 bei 43,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass Draegerwerk weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 75,2, was darauf hinweist, dass Draegerwerk hier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) wird Draegerwerk unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 10,51, was einen Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 99,29 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Draegerwerk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,24 EUR. Der letzte Schlusskurs (46,4 EUR) weicht somit um -1,78 Prozent ab und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 49,58 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,41 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Draegerwerk-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Draegerwerk beträgt derzeit 0,36 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,07 %. Mit einer Differenz von lediglich 5,71 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

