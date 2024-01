Draegerwerk Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Aktie von Draegerwerk wird sowohl aus fundamentalen als auch aus technischen Gesichtspunkten betrachtet. Aus fundamentalen Kennzahlen ergibt sich eine Unterbewertung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,51 und ist somit deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 108,17.

In der technischen Analyse zeigt sich eine positive Abweichung von +10,33 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Draegerwerk beträgt derzeit 0,36 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,01 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" erzielte Draegerwerk im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,03 Prozent, was 40,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -11,14 Prozent, und Draegerwerk liegt aktuell 40,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.