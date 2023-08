Draegerwerk Aktie: Gibt es keine Chance?

Die Lage für die Draegerwerk-Aktie scheint sich auch in dieser Woche nicht wesentlich zu verbessern, obwohl die Stimmung der Börsenhändler im Vergleich zur letzten Woche wieder deutlich positiver ist. Am Montag wurden zwar moderate Kursgewinne verzeichnet, diese lösten sich jedoch schnell in Luft auf.

Am Dienstag fiel die Aktie um 1,56 Prozent und erreichte am Vormittag schmale 37,90 Euro – kaum mehr als zum Ende der Vorwoche. Dies hinterlässt einen bitteren Nachgeschmack bei den Aktionären, die bereits viele Enttäuschungen hinnehmen mussten.

Bullen wechseln zur Defensive

Aus Sicht vieler ist besonders enttäuschend, dass es die Draegerwerk-Aktie scheinbar nicht mehr schafft Widerstandslinien ins Visier zu nehmen. Maximal 38,30 Euro konnte das Wertpapier am Montag gewinnen bevor eine Gegenbewegung einsetzte; erst bei einem...