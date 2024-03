Draegerwerk Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Draegerwerk & in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Draegerwerk & deutlich mehr diskutiert als normal, und es gibt auch eine zunehmende Aufmerksamkeit. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating insgesamt.

In der technischen Analyse beträgt der Relative Strength-Index (RSI) von Draegerwerk & derzeit 40,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" vorgenommen. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Draegerwerk & beträgt derzeit 0,36 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,31 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -6, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Draegerwerk & eine Performance von 12,49 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der Branche sind im Durchschnitt um -12,31 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +24,8 Prozent im Branchenvergleich für Draegerwerk & entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,86 Prozent im letzten Jahr, wobei Draegerwerk & um 21,34 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.