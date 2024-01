Draegerwerk Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert von Draegerwerk & liegt bei 56,67, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Draegerwerk & liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 103,51 für "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Überwiegend wurden in den vergangenen Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Handelssignal von 1 Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Die Aktie wird daher bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von Draegerwerk & eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral" bewertet.