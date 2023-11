Draegerwerk Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Draegerwerk & liegt bei 75, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,87 und wird daher als "Neutral" betrachtet. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Draegerwerk & mit 51,5 EUR derzeit um +6,87 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz zum GD200 von +13,16 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann die Aktivität und die Stimmungsänderung im Laufe der Zeit beobachtet und ausgewertet werden. Obwohl Draegerwerk & in Bezug auf die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität gezeigt hat, war die Rate der Stimmungsänderung positiv, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen der letzten Wochen im Mittelpunkt standen. Aus diesen Auswertungen ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Es zeigt sich also, dass die technische Analyse und die Auswertung des Sentiments und Buzzes darauf hindeuten, dass Draegerwerk & insgesamt eine positive Einschätzung erhält.