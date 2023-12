Drägerwerk-Aktie: Erneut die Prognose erhöht

Die Drägerwerk-Aktie (WKN: 555060) legte am gestrigen Mittwoch um +7% zu und sprang damit wieder fast auf das Kursniveau von Mitte November, als die Aktie ein neues Jahreshoch aufstellte. In den letzten zwölf Monaten ging es mit der Aktie des Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikkonzerns um +27% nach oben. Was treibt den Kurs des SDAX-Unternehmens?