Draegerwerk Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Draegerwerk & wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,21, was einem Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 101,28 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass das Stimmungsbild sich zum Negativen verändert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke zeigte hingegen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Im Branchenvergleich hat Draegerwerk & in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -9,82 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +31,88 Prozent für Draegerwerk &. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Draegerwerk & um 32,75 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Jedoch fällt die Dividende von Draegerwerk & mit 0,38 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (6,03 %) niedriger aus. Die Differenz von 5,65 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.