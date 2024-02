Draegerwerk Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

In der Analyse von Draegerwerk & wird deutlich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet sich negativ auf die Einschätzung der Aktie auswirken. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Draegerwerk & derzeit eine Dividendenrendite von 0,36 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6%. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Draegerwerk &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,25 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -0,21 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch zeigt die kurzfristigere Analyse einen anderen Trend, da der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 49,76 EUR liegt und der letzte Schlusskurs darunter (-5,25 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 10,51 Euro für jeden Euro Gewinn von Draegerwerk & zahlt, was 89 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Einstufung.