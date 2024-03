Draegerwerk Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Analyse von Draegerwerk & zeigt, dass die Aktie in den sozialen Netzwerken eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Insgesamt wird die Stimmung als "Gut" bewertet, da eine positive Änderung der Stimmung festgestellt wurde. Die Aktie wird auch anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet, wobei der kurzfristige RSI von 7 Tagen aufzeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Draegerwerk & mit 0,36 % unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Obwohl die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv war, zeigten statistische Auswertungen einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment dennoch als "Gut" eingestuft.

