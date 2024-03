Draegerwerk Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Draegerwerk wird von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem potenziellen Kursziel, das etwa 40,27% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 1. März 2024 verzeichnete die Draegerwerk Aktie eine Abnahme von -0,52%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +2,88%, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für Draegerwerk liegt bei 67,54 EUR. Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie in absehbarer Zukunft dieses Ziel erreichen könnte, was einem Kurspotenzial von +40,27% entspricht.

Unter den Analysten herrscht jedoch Uneinigkeit. Während 6 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, sehen 4 weitere Analysten sie positiv und raten zum Kauf. 4 Experten halten ihre Position neutral und 1 Experte empfiehlt sogar, die Aktie sofort zu verkaufen. Insgesamt sind also etwa 66,67% der Analysten noch optimistisch bezüglich der Zukunft von Draegerwerk.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten wird auch das “Guru-Rating” betrachtet, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag. Dieser Indikator bestätigt die positive Stimmung und zeigt, dass die aktuelle Entwicklung von Draegerwerk auch von erfahrenen Marktbeobachtern positiv bewertet wird.

Insgesamt wird die Draegerwerk Aktie von den meisten Analysten als vielversprechend angesehen, obwohl es unterschiedliche Meinungen über den optimalen Zeitpunkt und die Art des Investments gibt. Die derzeitige Einschätzung deutet auf ein deutliches Potenzial für zukünftige Gewinne hin, was sie zu einem interessanten Wertpapier für Investoren macht.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Draegerwerk-Analyse von 04.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Draegerwerk jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Draegerwerk Aktie

Draegerwerk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...