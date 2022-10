Dr?erwerk AG & Co. KGaA ist zurück!

Der Kurs der Aktie Draegerwerk & steht am 22.10.2022, 07:17 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 40 EUR. Der Titel wird der Branche "Gesundheitsausrüstung" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Draegerwerk &. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 4 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Draegerwerk & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,7 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 10,25 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -52,95 Prozent im Branchenvergleich für Draegerwerk & bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0,88 Prozent im letzten Jahr. Draegerwerk & lag 43,58 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 35,35 liegt Draegerwerk & unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent). Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" weist einen Wert von 111,45 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

