Dr?erwerk AG & Co. KGaA Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Draegerwerk & wurde von Analysten anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten und weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Dadurch wird die Stimmung der Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung. In Bezug auf die Dividende bietet Draegerwerk & eine Rendite von 0,4 %, die im Vergleich zur Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör 4,45 Prozentpunkte niedriger ausfällt. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Schlecht" bewertet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von 5,13 Prozent erzielt, was mehr als 21 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors liegt. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Gut" bewertet.