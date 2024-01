Dr?erwerk AG & Co. KGaA Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Draegerwerk & hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung gezeigt und liegt aktuell mit 51,1 EUR um 9,63 Prozent über dem GD200 (46,61 EUR). Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 51,16 EUR. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand nur -0,12 Prozent beträgt. Zusammenfassend kann der aktuelle Kurs der Draegerwerk & als "Gut" bewertet werden, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält die Draegerwerk & daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Draegerwerk & in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +30,02 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Draegerwerk & in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Draegerwerk & als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,21 insgesamt 90 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".