Dr?erwerk AG & Co. KGaA Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir werfen einen Blick auf den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Draegerwerk &. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der aktuell 74,19 Punkte beträgt. Dies bedeutet, dass Draegerwerk & momentan überkauft ist und die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 65,79, was darauf hindeutet, dass Draegerwerk & weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Analyse der Stimmung rund um Draegerwerk & haben die Analysten soziale Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen von den Nutzern der sozialen Medien aufgegriffen. Diese Betrachtung führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Draegerwerk & derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 46,14 EUR, während der Kurs der Aktie bei 49,5 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +7,28 Prozent über diesem Trendsignal. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 50,29 EUR, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen. Insgesamt erhält Draegerwerk & daher in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.