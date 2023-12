Dr?erwerk AG & Co. KGaA Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Dividendenpolitik von Draegerwerk & wird derzeit von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -5,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich ein positiver Trend, da die Aktie von Draegerwerk & im vergangenen Jahr eine Rendite von 22,06 Prozent erzielt hat. Dies liegt 31,6 Prozent über dem Durchschnitt anderer Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege". Die jährliche Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt bei -8,78 Prozent, während Draegerwerk & aktuell 30,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Draegerwerk & zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbild-Veränderung und der Stärke der Diskussion jeweils mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Draegerwerk & liegt bei 34,29, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,29, was ebenfalls einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage entspricht. Basierend auf diesen Daten wird das Gesamtbild von Draegerwerk & als "Neutral" eingestuft.

