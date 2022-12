Dr. Shiva Meyer übernimmt von Dr. Werenfried Wendler / ARAG SE: Wechsel im Vorstandsressort Human Resources / Group Internal Audit

Düsseldorf (ots) -Der Aufsichtsrat der ARAG SE hat Dr. Shiva Meyer mit Wirkung zum 2. April 2023 in den Vorstand des Unternehmens berufen. Sie übernimmt das Vorstandsressort Konzern Human Resources / Group Internal Audit von Dr. Werenfried Wendler, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand geht.Dr. Shiva Meyer ist seit Juli 2021 Vorstandsmitglied der ARAG Krankenversicherungs-AG in München. Sie arbeitet seit Juli 2020 für die ARAG SE und führt seither neben ihrem Vorstandsmandat in München die Hauptabteilung Human Resources der ARAG SE. Mit der Übernahme ihrer neuen Aufgabe wird Dr. Shiva Meyer ihr Vorstandsmandat bei der ARAG Krankenversicherungs-AG niederlegen. Der Aufsichtsrat der ARAG Krankenversicherungs-AG wird bis dahin über ihre Nachfolge entscheiden.Dr. Werenfried Wendler scheidet 2023 nach 21 Jahren Zugehörigkeit aus den Diensten des ARAG Konzerns aus. Er übernahm 2002 die Leitung der Hauptabteilung Human Resources und führte sie bis zu seiner Berufung in den Vorstand der ARAG SE im Juli 2020. Zugleich hielt er von 2008 bis 2020 verschiedene Vorstandsmandate bei der ARAG Krankenversicherungs-AG, der ARAG Lebensversicherungs-AG, der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG und der Interlloyd Versicherungs-AG. "Aufsichtsrat und Eigner danken Herrn Dr. Wendler für seinen langjährigen und sehr erfolgreichen Einsatz für den ARAG Konzern. Durch seine Arbeit wurde die gesamte ARAG Belegschaft zu einem zentralen Erfolgsfaktor des Unternehmens", betont Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender, Vorsitzender des Aufsichtsrates der ARAG SE.Druckfähige Pressefotos von Dr. Shiva Meyer und Dr. Werenfried Wendler erhalten Sie hier: https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00633/Pressekontakt:Klaus HeiermannVorstandsmitglied ARAG Holding SETelefon: 0211 963-2219E-Mail: Klaus.Heiermann@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuell