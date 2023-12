Dr Reddy's Laboratories Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können dabei helfen, frühzeitig starke positive oder negative Ausschläge zu erkennen. Für Dr. Reddy's Laboratories hat sich die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Dr. Reddy's Laboratories im letzten Jahr eine Rendite von -1,4 Prozent erzielt, was 1,4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0 Prozent, und Dr. Reddy's Laboratories liegt aktuell 1,4 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Dr. Reddy's Laboratories als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert von 19,14 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, und ein Wert von 41,59 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, weshalb die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich aus unserer Einschätzung also eine positive Stimmung unter den Anlegern.