Dr Reddy's Laboratories Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Dr. Reddy's Laboratories hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,4 Prozent erzielt, was 1,4 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0 Prozent, und Dr. Reddy's Laboratories liegt derzeit 1,4 Prozent darunter. Infolgedessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung bezüglich Dr. Reddy's Laboratories hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt mehrheitlich positive Meinungen und beschäftigte sich besonders mit den positiven Themen rund um Dr. Reddy's Laboratories. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 5266,78 INR angegeben, während der aktuelle Kurs bei 5835,65 INR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 5601,55 INR, was einen Abstand von +4,18 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".