Dr Reddy's Laboratories Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Dr Reddy's Laboratories liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 40,69 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt an, dass das Unternehmen zunehmend Beachtung erfährt. Daher erhält die Dr Reddy's Laboratories-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 21,43 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Somit wird auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dr Reddy's Laboratories-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5145,84 INR. Der letzte Schlusskurs weicht um +12,01 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Dr Reddy's Laboratories-Aktie damit verschiedene Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.