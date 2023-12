Dr. Reddy’s LaboratoriesADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Das Pharmaunternehmen Dr. Reddy's Laboratories bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0,5 %, was einen Mehrertrag von 0,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dr. Reddy's Laboratories-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5145,84 INR lag. Der letzte Schlusskurs von 5763,9 INR weicht hiervon um +12,01 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich beim Vergleich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5533,74 INR), bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,16 Prozent) liegt. In diesem Fall wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Dr. Reddy's Laboratories-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Dr. Reddy's Laboratories. Die Anleger äußerten sich hauptsächlich positiv über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von Dr. Reddy's Laboratories mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,43 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt auf. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.