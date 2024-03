Dr Peng Telecom, Media Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse der Dr. Peng Telecom & Media ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 4,42 CNH liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 3,08 CNH einen Abstand von -30,32 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 3,9 CNH, was einer Differenz von -21,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Aufhellung der Stimmungslage bei Dr. Peng Telecom & Media in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Auf dieser Basis wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" zeigt eine unterdurchschnittliche Performance von -1,47 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance. Dies liegt mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Rendite mit 28,76 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend wird die Dr. Peng Telecom & Media-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 74,19 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Dr. Peng Telecom & Media-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.