Dr Peng Telecom, Media Aktie: Ein unsicheres Investment?

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dr Peng Telecom & Media heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 41,18 Punkten, was darauf hindeutet, dass Dr Peng Telecom & Media weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,49, was bedeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Dr Peng Telecom & Media-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 50,47 Prozent erzielt, was 13,87 Prozent über dem Durchschnitt (36,6 Prozent) im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 56,73 Prozent, wobei Dr Peng Telecom & Media aktuell 6,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral".

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Dr Peng Telecom & Media zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Dr Peng Telecom & Media in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich unserer Einschätzung nach daher zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".