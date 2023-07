Dr Peng Telecom, Media Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Für die Aktie Dr Peng Telecom & Media stehen per 10.07.2023, 21:18 Uhr 5.43 CNH zu Buche. Dr Peng Telecom & Media zählt zum Segment "Alternative Träger".

Dr Peng Telecom & Media haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 59,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") liegt Dr Peng Telecom & Media damit 14,18 Prozent über dem Durchschnitt (45,66 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 54,36 Prozent. Dr Peng Telecom & Media liegt aktuell 5,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dr Peng Telecom & Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 3,91 CNH. Der letzte Schlusskurs (5,43 CNH) weicht somit +38,87 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (5,09 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,68 Prozent), somit erhält die Dr Peng Telecom & Media-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Dr Peng Telecom & Media-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Dr Peng Telecom & Media in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Dr Peng Telecom & Media haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Dr Peng Telecom & Media bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.