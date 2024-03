Dr. Oetker ruft Smoothies wegen Schimmelpilzgiften zurück

BIELEFELD (dpa-AFX) - Das Nahrungsmittelunternehmen Dr. Oetker ruft Smoothies im Schälchen wegen möglicher Schimmelpilzgifte vorsorglich zurück. Grund seien Rückstände des von Schimmelpilzen gebildeten Stoffes Patulin, die in dem Produkt "Smoothie Bowl mit Erdbeer, Banane, Aronia und Leinsamen" enthalten sein könnten, teilte das Unternehmen mit Sitz in Bielefeld am Mittwoch mit. Die gesundheitlich bedenkliche Substanz könne zu Übelkeit, Erbrechen und Verdauungsstörungen führen. Daher sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den Smoothie nicht verzehren, heißt es in der Mitteilung.

Betroffen sei Ware mit dem Verfallsdatum 23.4.2024. Das Produkt sei in Deutschland, Österreich und Finnland ab Januar in den Verkehr gebracht worden. Es könne gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden./fld/DP/jha