Dr. Martens Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Dr Martens. Daher wird die Aktie als "neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionsbeiträge hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für Dr Martens auf dieser Ebene führt.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 2 Analysen zur Dr Martens-Aktie veröffentlicht, wovon eine als "gut" und eine als "neutral" bewertet wurde. Es gab keine negativen Bewertungen. Zusammenfassend ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Dr Martens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 177,5 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 96,78 Prozent entspricht.

Die aktuelle Handelsspanne der Dr Martens-Aktie zeigt eine kurzfristige neutrale Einschätzung, da sie um 3,25 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -23,21 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Dr Martens-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 76, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "schlechten" Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 41,72, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" RSI-Bewertung für Dr Martens.