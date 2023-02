Dr. Lilly Xu ist neue Präsidentin von Shanghai ChemPartner

Shanghai (ots/PRNewswire) -ChemPartner (http://www.chempartner.com/) hat heute die Ernennung von Lilly Xu, Ph.D., zur Präsidentin von Shanghai ChemPartner bekannt gegeben.Dr. Xu ist eine erfahrene Führungskraft mit einem umfangreichen Erfolgsportfolio. Sie ist seit 2017 bei ChemPartner tätig und leitete als Senior Vice President und Head of DMPK and Exploratory Toxicology die strategischen Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelforschung. Bevor sie zu ChemPartner kam, hatte Dr. Xu verschiedene Positionen in US-amerikanischen Biotech- und Pharmaunternehmen inne, unter anderem bei Amgen und Sanofi US. Darüber hinaus war sie Leiterin des Center for Predictive ADMET bei Sanofi US und hat einen grünen Lean-Six-Sigma-Gürtel. Dr. Xu studierte Molekularbiologie und Zellbiologie an der Saint Louis University in St. Louis, Missouri. Während ihrer akademischen Laufbahn leistete sie Pionierarbeit bei der Verwendung menschlicher und tierischer Hepatozyten im Bereich des Arzneimittelstoffwechsels und der Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln.„Wir sind überzeugt, dass Dr. Xu ihre fundierten Kenntnisse in der Arzneimittelforschung und ihre nachweisliche Erfahrung in der Unternehmensführung nutzen kann, um das Wachstum von Shanghai ChemPartner zu beschleunigen", erklärte Xianwei Zeng, Vorstandsvorsitzender und CEO von ChemPartner.Livia Legg, CCO bei Shanghai ChemPartner und GM der ChemPartner Corporation (US) und ChemPartner Europe, fügte hinzu: „Ich hatte das Vergnügen, in den vergangenen sechs Jahren mit Dr. Xu bei ChemPartner zusammenzuarbeiten. Sie ist eine talentierte und versierte Führungskraft mit hoher Integrität. Dr. Xu kümmert sich engagiert um ihre Kollegen und Kunden, und ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre Tatkraft sind nicht zu übersehen."Als führendes, weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO) und alsVertragshersteller (CDMO) bietet ChemPartner integrierte Life Science-Dienstleistungen für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit Fachkenntnissen in den Bereichen Forschungschemie, Biologie, Pharmakologie, DMPK, explorative Toxikologie und Erforschung und Entwicklung sowie Herstellung von Biopharmazeutika. ChemPartner ist bestens positioniert, um nicht nur ein CRO, sondern ein echter biopharmazeutischer Allianzpartner zu sein. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen von höchster Qualität zu erbringen und seine Kunden dabei zu unterstützen, ihre Projekte rechtzeitig und kostengünstig voranzutreiben. ChemPartner ist strategisch orientiert und darauf ausgerichtet, die innovativen Forschungsinitiativen von Pharma- und Biotech-Unternehmen weltweit umzusetzen.„Ich freue mich, diese neue Führungsrolle beiChemPartner zu übernehmen und eng mit unserem erfahrenen Führungsteam zusammenzuarbeiten, um die Vision und Ziele unseres Unternehmens zu erreichen. Meine Erfahrung in der Arzneimittelforschung und -Entwicklung in Kombination mit der Expertise des Teams bietet den weltweiten Kunden von ChemPartner die Fähigkeiten und das Fachwissen, das sie wünschen und brauchen", erklärte Dr. Xu. „Ich bin begeistert von den einzigartigen Serviceangeboten bei ChemPartner und dem Potenzial für weiteres Wachstum."Informationen zu ChemPartnerChemPartner (http://www.chempartner.com/) ist die Holdinggesellschaft von Shanghai ChemPartner und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen für die Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln an, unter anderem in den Bereichen Chemie und biologische Forschung, Biologie, Pharmakologie, DMPK und Toxikologie sowie CDMO-Dienstleistungen für die Entwicklung und Herstellung von Biopharmazeutika. Shanghai ChemPartner bedient einen vielfältigen internationalen Kundenstamm und unterhält Labors, Geschäftsstellen und Vertretungen in den USA, Europa, China und Japan.Für weitere Informationen wenden Sie sich an:Livia Legg, MS, Chief Commercial Officernews@chempartner.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2008210/ChemPartner_2023_Ombre.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2008211/Lilly_Xu_Headshot.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dr-lilly-xu-ist-neue-prasidentin-von-shanghai-chempartner-301755552.htmlPressekontakt:Sarah Stapleton,+1 913 302 1568Original-Content von: Shanghai ChemPartner, übermittelt durch news aktuell